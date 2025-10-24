Am Dienstag fliegt ein Co-Trainer von Rapid - oder doch nicht

Fünf Niederlagen in Folge sind es bereits. Dass Rapid gegen Fiorentina nicht wie 2023 einen Erfolg feiern würde, war nach dem erschreckenden Auftritt zuvor gegen den LASK (0:2) keine große Überraschung.

Doch bis auf den offensichtlichen Kampfgeist, und den Willen, die 0:3-Pleite zu verhindern, war auch nicht viel Positives in der Conference League zu sehen.

Rapid steckt in einer tiefen Krise - die Lage, wer wann was wie daran verbessern könnte, scheint unübersichtlich.

Dabei war der Plan klar.