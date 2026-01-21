OP nötig: Zwei Schwerverletzte bereiten dem Rapid-Trainer Probleme

Es läuft weiterhin nicht rund bei Rapid. Gleich zwei Spieler werden dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup monatelang fehlen. Für beide steht eine OP bei Rapid-Arzt Lukas Brandner an. Das steht nach den MRT-Auswertungen fest.

Bei Louis Schaub ist es noch in Spanien passiert. Der Mittelfeldspieler erlitt bei der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm einen Seitenbandriss im Knie.

Mbuyi muss nach Györ-Test unters Messer Zurück in Wien hat es auch noch Claudy Mbuyi erwischt. Der Stürmer, der erst zu Winterbeginn von einer langen Verletzung zurückgekommen war, wird wieder sehr lange fehlen. Nach dem 0:2 im Testspiel gegen Györ wurde beim Franzosen eine schwere Meniskusverletzung befürchtet und bestätigt. Beim Duo ist mit monatelangen Pausen zu rechnen. Mbuyi hat es beim Meniskus – der bei einer Verletzung von einer kurzen bis zu einer sehr langen Pause alles abdecken kann – gröber erwischt.

Das bringt die Hütteldorfer in die Bredouille. Im 4-3-3 von Hoff Thorup ist ein klarer Mittelstürmer eingeplant. Nach dem Mbuyi-Out ist nur noch Ercan Kara bedenkenlos einsetzbar. Denn bei Leihstürmer Janis Antiste hatte Sportchef Markus Katzer zuletzt noch keine Einigung mit Sassuolo über eine Änderung des Vertrages – Stichwort Kaufpflicht – gefunden.

