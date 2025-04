Schock bei Rapid: Schwere Knieverletzung sorgt für frühes Saisonende

Für Tobias Börkeeiet läuft das Premierenjahr bei Rapid höchst unglücklich . Der Norweger wurde um 100.000 Euro von Rosenborg am Ende des Transfersommers verpflichtet. Der 25-Jährige sollte nach dem Verkauf von Sattlberger um 2,5 Millionen an Genk die entstandene Kaderlücke schließen und als Back-up für den gesetzten Sechser Lukas Grgic bereit stehen.

Als Börkeeiet kam, lief das Werkl in Hütteldorf noch, der Blondschopf wurde selten gebraucht. Dann wurde die Form der Rapidler schwächer, die Verletzungen wurden mehr und auch einzelne Sperren sorgten für Chancen für Börkeeiet. Doch genau in dieser Phase verletzte sich der 1,88 m Mann.

Erst am Ende der Herbstsaison stand der Defensivspieler wieder zur Verfügung. Sechs Einsätze, nur gegen Donaufeld im Cup von Beginn an standen Ende 2024 in der Statistik.

Im Winter wieder angeschlagen

In der Wintervorbereitung war der Neue, der die meiste Zeit mit Isak Jansson verbringt, wieder angeschlagen. An der Reservistenrolle änderte sich nichts, nur beim schwachen 1:2 in Hartberg stand der Norweger in der Startelf.