Harmlose Austria gegen Rapid: Warum Flanken oft nichts bringen

Der Weg in die Assist Zone

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, in die Assist Zone zu gelangen. Viele Teams müssen dazu den Umweg über weniger geschützte Zonen nehmen, in der Regel die Flügelzonen, wo der Druck geringer ist. Ralf Rangnick hat die Bedeutung dieser Assist Zone erkannt und strategisch in seine Angriffstaktiken integriert. Ein Beispiel aus einem Spiel verdeutlicht dies: Sabitzer (#9) öffnet den Raum, Seiwald (#5) erkennt die Gelegenheit und sprintet in die Assist Zone, wo er den Ball von Posch (#5) erhält. Mit einem Pass in die goldene Zone schafft er eine gefährliche Strafraumszene.