"Ich bin hier, um Burgi zu ersetzen" - ist Mmaee fit genug für Rapid?

Beljo (22., 35.), Wurmbrand (83.) und Oswald (101.) trafen im 120-Minuten-Test für Rapid. Die Gegentore fielen in Minute 56 und 115. Lang scheiterte per Elfmeter (108.).

Alle vier Mmaees kicken

Der zwölffache marokkanische Teamstürmer mit belgischem Pass und drei Brüdern, die quer auf Europa verteilt ebenfalls Profis sind, blickt auf die längste Pause seiner Karriere zurück. Dankbar sagt er: „Es war ein harter Start, aber ich habe versucht, positiv zu bleiben. Der Verein hat mir sehr geholfen, das Team hat mich überall involviert, auch bei den Meetings für die Spiele. Ich habe gespürt, dass die Trainer hinter mir stehen.“

"Ich mag Rapids Spielstil"

Der Angreifer, der „gerne kombiniert, sehr gut den Ball halten kann, am Spiel teilnehmen und nicht nur vorne warten will“, hat im Herbst natürlich genau zugesehen: „Die Top-Teams der Liga sind richtig gut. Und den Spielstil von Rapid mag ich sehr.“

Ganz anders als in Stoke: „Ich habe so wenige Bälle bekommen. Drei Kontakte in einer Hälfte sind mir zu wenig. Außerdem war ich öfters verletzt.“ Die Lust auf eine Rückkehr ist gering: „Vor allem hätte ich Rapid nie ohne Einsätze verlassen.“

Besser lief es zuvor in Limassoll (mit 25 Toren in 59 Spielen, teils mit Donis Avdijaj) und vor allem in Budapest, ein halbes Jahr davon mit Peter Stöger als Trainer.