Nach der Rapid-Pleite: "Gefühlte Überlegenheit bringt uns nichts"

Nach dem 30. Spiel waren die Rapidler enttäuscht wie noch selten zuvor in der so stark begonnenen Saison. „Das tut sehr weh, dass wir diese große Chance auf das Achtelfinale vergeben haben. Wir haben Omonia stark gemacht mit Fehlpässen. Wir haben die zweiten Bälle nicht gut verteidigt und waren bei den Gegentoren zu nachlässig“, sagte Trainer Robert Klauß nach dem 1:3 in Nikosia.