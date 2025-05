Weichenstellung bei Rapid: Sportchef Katzer bindet vier Talente

Mit Lukas Haselmayr, Emirhan Altundag, Amar Hadzimuratovic und Svetozar Ozvold werden vier Talente auch in der kommenden Saison für Rapid auflaufen. Defensivspieler Lukas Haselmayr verlängert seinen Kontrakt in Wien-Hütteldorf bis 2026. Der gebürtige Niederösterreicher kam im Alter von acht Jahren nach Hütteldorf und durchlief seither alle Jugend- sowie Akademiemannschaften. Am 11. April dieses Jahres gab er schließlich sein Debüt in der 2. Liga. Zudem stand er im Youth League-Sechzehntelfinale gegen Atlético Madrid am Feld.

Auch Emirhan Altundag unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis 2026. Der U18-Spieler feierte sein Zweitliga-Debüt im Mai 2025, als er beim fulminanten 5:1-Auswärtssieg in Bregenz eingewechselt wurde. Außerdem verbucht der Mittelfeldmann fünf Einsätze in der türkischen U16- sowie vier Einsätze in der türkischen U17-Nationalmannschaft.



Mit Amar Hadzimuratovic verlängert ein vielversprechendes Innenverteidiger-Juwel ebenfalls bis 2026. Der bosnische Nationalspieler, der in einem Freundschaftsspiel bereits einmal für die U18-Auswahl aus dem Balkan aufgelaufen ist, ist fixer Bestandteil der grün-weißen U18 und absolvierte zudem große Teile der Wintervorbereitung bei Rapid II.

© SK Rapid Haselmayr, Altundag, Hadzimuratovic und Ozvold

Svetozar Ozvold bleibt ebenso in Hütteldorf - vorerst bis 2027. Der slowakische Staatsbürger lief schon fünf Mal für das U15- sowie einmal für das U16-Nationalteam seines Landes auf. Zudem kommt der Außenverteidiger in der aktuellen Saison bereits auf elf Einsätze in der U18-ÖFB-Jugendliga. Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zu den Verlängerungen: „Es freut mich sehr, dass wir vier hochkarätige Talente aus der eigenen Akademie auch in der kommenden Saison bei uns haben. Für die anstehenden Aufgaben wünsche ich ihnen alles Gute.“