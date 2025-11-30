Live: Kühbauer mit dem LASK gegen Rapid im Spiel eins nach Stöger
Gegen Rapid gab Didi Kühbauer sein Debüt nach der Rückkehr zum LASK. Seither siegen die Linzer in Serie.
Gegen den LASK hatte Stefan Kulovits seine letzten Auftritte als Interimscoach von Rapid. Mit einem 1:3 und dem 3:0 im Rückspiel retteten die Hütteldorfer in dramatischen Play-off noch den Europacupplatz.
Jetzt ist wieder der LASK der Gegner für Kulovits, der von Sportchef Markus Katzer erneut zum Interimstrainer ernannt worden ist.
Während Kühbauer nach sechs Siegen in Folge auf seine bewährte Mannschaft mit viel Selbstvertrauen bauen kann, will und muss Kulovits umbauen.
Es gibt in Linz die Rückkehr zur Viererkette, aber ohne Bolla, der noch nicht fit genug ist. Auch Kara fehlt im Kader, während Mbuyi auf die Ersatzbank zurückkehrt - Antiste stürmt ganz vorne.
Gartler bleibt im Tor, die beiden Sechser Ndzie und Grgic bleiben vorerst auf der Bank.
Das bislang einzige Duell zwischen Kühbauer und Kulovits gab es im Frühjahr in Hütteldorf: Der WAC siegte bei Rapid.
Ab 17 Uhr sehen Sie hier, wie es in der Raiffeisen-Arena steht:
