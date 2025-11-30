Live: Kühbauer mit dem LASK gegen Rapid im Spiel eins nach Stöger

Gegen Rapid gab Didi Kühbauer sein Debüt nach der Rückkehr zum LASK. Seither siegen die Linzer in Serie.

Gegen den LASK hatte Stefan Kulovits seine letzten Auftritte als Interimscoach von Rapid. Mit einem 1:3 und dem 3:0 im Rückspiel retteten die Hütteldorfer in dramatischen Play-off noch den Europacupplatz.

Jetzt ist wieder der LASK der Gegner für Kulovits, der von Sportchef Markus Katzer erneut zum Interimstrainer ernannt worden ist.