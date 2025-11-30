Sturm mühte sich zum Sieg, Salzburg patzte

In Hartberg hatte Sturm-Trainer Jürgen Säumel Otar Kiteishvili zu Beginn auf der Bank gelassen. Bei den Obersteirern ergab sich das erwartete Spiel: Sturm hatte meist den Ball (rund 60 Prozent), Hartberg verteidigte (wie immer unter Trainer Schmid) tief und lauerte auf Konter. Torchancen ergaben sich daraus hüben wie drüben aber kaum. Auch nach Seitenwechsel und mehreren Wechseln ergab sich ein ähnliches Bild: Sturm drückte optisch, wurde aber nicht gefährlich.

Sinnbildlich dafür war die Entscheidung des Spiels. Nach 80 Minuten gab es Elfmeter für die Grazer, nachdem Hartbergs Kainz Stürmer Malone an der Ferse getroffen hatte. Der mittlerweile eingewechselte Kiteishvili verwandelte seelenruhig und souverän vom Punkt. Der Strafstoß war von insgesamt fünf Sturm-Schüssen im Spiel der erste, der auch aufs Tor ging. Für drei Punkte reichte es an diesem Nachmittag trotzdem. Hartberg-Coach Manfred Schmid ließ seinem Ärger nach Schlusspfiff freien Lauf und sah Rot.