Sturm mühte sich zum Sieg, Salzburg patzte
In Hartberg hatte Sturm-Trainer Jürgen Säumel Otar Kiteishvili zu Beginn auf der Bank gelassen. Bei den Obersteirern ergab sich das erwartete Spiel: Sturm hatte meist den Ball (rund 60 Prozent), Hartberg verteidigte (wie immer unter Trainer Schmid) tief und lauerte auf Konter. Torchancen ergaben sich daraus hüben wie drüben aber kaum. Auch nach Seitenwechsel und mehreren Wechseln ergab sich ein ähnliches Bild: Sturm drückte optisch, wurde aber nicht gefährlich.
Sinnbildlich dafür war die Entscheidung des Spiels. Nach 80 Minuten gab es Elfmeter für die Grazer, nachdem Hartbergs Kainz Stürmer Malone an der Ferse getroffen hatte. Der mittlerweile eingewechselte Kiteishvili verwandelte seelenruhig und souverän vom Punkt. Der Strafstoß war von insgesamt fünf Sturm-Schüssen im Spiel der erste, der auch aufs Tor ging. Für drei Punkte reichte es an diesem Nachmittag trotzdem. Hartberg-Coach Manfred Schmid ließ seinem Ärger nach Schlusspfiff freien Lauf und sah Rot.
Salzburg startete im Vergleich zur Niederlage in Bologna mit fünf Neuen - und mit viel Schwung. Schöne Kombinationen und gute Chancen waren die Folge. Die erste gute Möglichkeit vergab Vertessen, der jedoch sein Visier falsch eingestellt hatte (7.). Krätzig zielte besser, scheiterte aber an Keeper Stojanovic (10.). Noch besser machte es Ratkov. Salzburg presste nach einem Einwurf der Hausherren früh, schaltete nach Ballgewinn blitzschnell um Ratkov schoss souverän ein (12.).
Altach wurde langsam besser, doch die Salzburger schienen alles unter Kontrolle zu haben. Wären da nicht immer wieder die kapitalen Fehler in der Defensive. Nach einem Eckball sprang Schuster am Ball vorbei, Schlager blieb auf der Linie und Krätzig verlor Koller aus den Augen. Letzterer konnte aus wenigen Metern wuchtig zum Ausgleich einköpfen (26.).
Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten. Oswald traf für die Hausherren nur Aluminium (55.), im anderen Strafraum gab es Aufregung nach einer Attacke an Ratkov - doch der VAR schaltete sich zum Ärger der Salzburger nicht ein (68.). Offensichtlich wollte keiner so wirklich gewinnen. Für Salzburg scheiterte Onisiwo bei seinem Comeback aus kurzer Distanz kläglich (78.). Für Altach vergab Hristic völlig freistehend den Matchball (80.).
