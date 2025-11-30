Nach Pleiten-Serie: Bundesliga-Schlusslicht wirft seinen Trainer raus
Blau-Weiß Linz hat auf den anhaltenden Negativlauf in der Bundesliga reagiert und Cheftrainer Mitja Mörec von seinen Aufgaben entbunden. Bis auf Weiteres wird Andreas Gahleitner den Posten interimistisch ausfüllen, wie das Schlusslicht der Liga am Sonntagvormittag bekannt gab.
Mörec war erst seit Sommer als Nachfolger von Gerald Scheiblehner Trainer bei den Linzern. Er stand in 18 Pflichtspielen bei Blau-Weiß an der Seitenlinie.
11 Pleiten in 15 Bundesliga-Spielen
Das 1:3 gegen den GAK am Samstag war die elfte Niederlage in 15 Runden für die Oberösterreicher. Die Entscheidung für das Aus von Mörec sei nicht leicht gefallen, betonte Sportchef Christoph Schößwendter in einer Aussendung des Klubs.
"Allerdings hat uns die negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie zu diesem Schritt gezwungen. Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung", meinte Schößwendter.
Schlusslicht BW Linz liegt nach sechs Pleiten in Serie bereits fünf Punkte hinter dem Vorletzten GAK.
4 Trainerentlassungen in dieser Saison
Mörec ist bereits der vierte Bundesliga-Trainer, der in dieser Saison vorzeitig seinen Stuhl räumen muss. Zuvor wurden schon Joao Sacramento (LASK), Peter Pacult (WAC) und zuletzt Peter Stöger (Rapid) entlassen.
