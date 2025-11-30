Nach dem Aus von Stöger: Umgebaute Rapid-Elf gegen LASK-Überflieger

LASK gegen Rapid, das riecht Ende November 2025 nach einer klaren Sache. Die Hütteldorfer haben in der Anfang 2023 eröffneten Raiffeisen-Arena noch nie gewonnen. Die Linzer feierten seit der Rückkehr von Didi Kühbauer sechs Siege. Bei den Rapidlern ist bekanntlich nach der Länderspielpause alles schiefgegangen: Die Auftritte gegen den GAK (1:2) und bei Rakow (1:4) waren schlicht katastrophal.

Aber es gibt für den LASK einen Unsicherheitsfaktor: Kann sich der demoralisierte Gegner nach der Beurlaubung von Chefcoach Peter Stöger und Co Thomas Sageder im Rekordtempo aufrichten? Vielleicht ähnlich wie im Play-off um den letzten Europacup-Platz?

Zur Erinnerung: Beim 3:1 auf der Gugl waren die Hausherren klar besser. Nur drei Tage später konnte mit Interimstrainer Stefan Kulovits (und auch damals Luka Pavlovic als Co) mit einem hochemotionalen 3:0 das drei Monate später millionenschwere Ticket für Europa gebucht werden.