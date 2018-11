Rapid-Kapitän Schwab: "Müssen alles tun für ein Endspiel"

„Mehr Mut und mehr Räume für uns“, nannte der für den leicht angeschlagenen Murg gekommene Knasmüllner als die größten Unterschiede der beiden Hälften. „Wir haben als Einheit viel besser funktioniert als noch in Spanien“, lobte Strebinger seine Vorderleute. Ungewöhnliches beobachtete der Teamgoalie im Finish: „Wir sind drüber gegangen, ich hatte das Gefühl, diesmal geht eher den Spaniern der Saft aus.“

Sein Ausblick auf Runde fünf: „Wir haben schon bewiesen, dass wir Spartak schlagen können. Noch ein Dreier in Moskau und es würde super ausschauen.“ Zumindest ein Punkt muss gegen Spartak her, um im Advent noch gegen die Rangers ein Finale haben zu können. Schwab: „Wir müssen in Moskau alles dafür tun, damit wir daheim gegen die Rangers noch ein Endspiel haben.“