Fußball

Poker um Antiste und seine zweite Chance bei Rapid geht weiter

Rapid-Leihstürmer Janis Antiste
Leih-Stürmer Janis Antiste fehlte beim 1:0 gegen Ferencvaros, könnte im Frühjahr aber bei Rapid bleiben. Sportchef Katzer verhandelt mit Sassuolo.
Von Alexander Huber
13.01.26, 05:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Einige Rapidler haben nach einem starken Start ordentlich nachgelassen und sind bis zum bitteren Ende der Herbstsaison mit neun Pflichtspielen ohne Sieg auch nicht mehr aus der Talfahrt herausgekommen.

Das augenscheinlichste Beispiel dafür ist Janis Antiste.

Drei Fußballspieler von Rapid Wien posieren in ihren Trikots.

Das letzte Rapid-Dress von Puma wurde zuletzt präsentiert

„Der Beginn war richtig gut“, sagt Sportchef Markus Katzer über den Stürmer. Zur Erinnerung: Der Franzose kam nach der Absage von Marko Arnautovic und dem kurzen Flirt mit Davie Selke.

Rapid-Routinier Lukas Grgic: "Wir waren kein eingeschworener Haufen"

Von unbekümmert zu unscheinbar 

Der 23-Jährige hat viel Potenzial, ist aber naturgemäß nicht der an sich gesuchte Routinier und trat auch so auf: So lange Antiste unbekümmert seine gute Technik ausspielte, wirkte die Leihgabe von Sassuolo wie eine Verstärkung.

Sobald es bergab ging, ging auch beim früheren Liebling der Nürnberg-Fans nichts mehr – und es blieb die Frage, wie Sassuolo einst sechs Millionen Ablöse bezahlen konnte.

FUSSBALL-CONFERENCE-LEAGUE: SK RAPID - UNIVERSITATEA CRAIOVA

Die Hoffnung der Hütteldorfer, den Italienern Antiste für eine neue Leihstelle zu überlassen, ist nicht aufgegangen.

Rapid-Trainer Hoff Thorup fehlt im ersten Test noch eine Schlüsselkraft

Sassuolo besteht aktuell darauf, dass die nur noch einige Einsätze entfernte Kaufpflicht schlagend würde.

Abgesehen von Antistes enttäuschender Bilanz mit nur drei Treffern und zwei Assists in 29 Einsätzen würde es Rapid auch vor finanzielle Herausforderungen stellen, die über drei Millionen Ablöse zu bezahlen.

Hoff Thorup schaut genau hin 

Wie geht es weiter?

Der neue Trainer Johannes Hoff Thorup möchte Antiste eine Chance geben und möglichst genau abschätzen, ob es sich auszahlt, mit Sassuolo über andere Lösungen zu verhandeln.

Nach Clasico-Niederlage: Real Madrid trennt sich von Xabi Alonso

Beim 1:0 gegen Ferencvaros war schon die Aufstellungsgrafik mit Antiste links vorne im 4-3-3 fertig - doch leichte Schmerzen beim Aufwärmen verhinderten einen Einsatz in La Manga gegen die Ungarn kurzfristig, die jeweils zwei Stunden im Bus waren umsonst.

Sieg für Rapid gegen Ferencvaros: Was das Debüt über Hoff Thorup verrät

Aktuell ist am wahrscheinlichsten, dass der flexible Offensivspieler unter dem Dänen einen Neustart versucht und bis Saisonende bleibt.

Im Trainingslager in Spaniern zeigt sich der Freund vom noch verletzten Flügelstürmer Nosa Dahl engagiert.

46-216811949

Eine Variante dafür wäre, dass der Besitzer die Kaufpflicht streicht und Rapid zusätzlich zur ohnehin schon teuren Leihe noch einen Aufpreis zu entrichten hat.

Droht später ein Tribünenplatz? 

Am schlimmsten für die Hütteldorfer wäre, wenn der Vertrag wie bisher weiterläuft, Antiste noch einige Einsätze bekommt, dann aber in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf die Tribüne muss – um nicht die teure Kaufpflicht auszulösen.

„Das wird nicht passieren“, sagt Katzer, der nicht über Vertragsdetails sprechen will, aber weiterhin davon überzeugt  ist,  eine  für alle Seiten passende Lösung aushandeln zu können.

Mehr zum Thema

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

Kommentare