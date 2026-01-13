Poker um Antiste und seine zweite Chance bei Rapid geht weiter

Einige Rapidler haben nach einem starken Start ordentlich nachgelassen und sind bis zum bitteren Ende der Herbstsaison mit neun Pflichtspielen ohne Sieg auch nicht mehr aus der Talfahrt herausgekommen. Das augenscheinlichste Beispiel dafür ist Janis Antiste.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniel Widner | SK Rapid Wien Das letzte Rapid-Dress von Puma wurde zuletzt präsentiert

„Der Beginn war richtig gut“, sagt Sportchef Markus Katzer über den Stürmer. Zur Erinnerung: Der Franzose kam nach der Absage von Marko Arnautovic und dem kurzen Flirt mit Davie Selke.

Von unbekümmert zu unscheinbar Der 23-Jährige hat viel Potenzial, ist aber naturgemäß nicht der an sich gesuchte Routinier und trat auch so auf: So lange Antiste unbekümmert seine gute Technik ausspielte, wirkte die Leihgabe von Sassuolo wie eine Verstärkung. Sobald es bergab ging, ging auch beim früheren Liebling der Nürnberg-Fans nichts mehr – und es blieb die Frage, wie Sassuolo einst sechs Millionen Ablöse bezahlen konnte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Hoffnung der Hütteldorfer, den Italienern Antiste für eine neue Leihstelle zu überlassen, ist nicht aufgegangen.

Sassuolo besteht aktuell darauf, dass die nur noch einige Einsätze entfernte Kaufpflicht schlagend würde. Abgesehen von Antistes enttäuschender Bilanz mit nur drei Treffern und zwei Assists in 29 Einsätzen würde es Rapid auch vor finanzielle Herausforderungen stellen, die über drei Millionen Ablöse zu bezahlen. Hoff Thorup schaut genau hin Wie geht es weiter? Der neue Trainer Johannes Hoff Thorup möchte Antiste eine Chance geben und möglichst genau abschätzen, ob es sich auszahlt, mit Sassuolo über andere Lösungen zu verhandeln.

Beim 1:0 gegen Ferencvaros war schon die Aufstellungsgrafik mit Antiste links vorne im 4-3-3 fertig - doch leichte Schmerzen beim Aufwärmen verhinderten einen Einsatz in La Manga gegen die Ungarn kurzfristig, die jeweils zwei Stunden im Bus waren umsonst.

Aktuell ist am wahrscheinlichsten, dass der flexible Offensivspieler unter dem Dänen einen Neustart versucht und bis Saisonende bleibt. Im Trainingslager in Spaniern zeigt sich der Freund vom noch verletzten Flügelstürmer Nosa Dahl engagiert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sk Rapid