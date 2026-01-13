Poker um Antiste und seine zweite Chance bei Rapid geht weiter
Einige Rapidler haben nach einem starken Start ordentlich nachgelassen und sind bis zum bitteren Ende der Herbstsaison mit neun Pflichtspielen ohne Sieg auch nicht mehr aus der Talfahrt herausgekommen.
Das augenscheinlichste Beispiel dafür ist Janis Antiste.
„Der Beginn war richtig gut“, sagt Sportchef Markus Katzer über den Stürmer. Zur Erinnerung: Der Franzose kam nach der Absage von Marko Arnautovic und dem kurzen Flirt mit Davie Selke.
Von unbekümmert zu unscheinbar
Der 23-Jährige hat viel Potenzial, ist aber naturgemäß nicht der an sich gesuchte Routinier und trat auch so auf: So lange Antiste unbekümmert seine gute Technik ausspielte, wirkte die Leihgabe von Sassuolo wie eine Verstärkung.
Sobald es bergab ging, ging auch beim früheren Liebling der Nürnberg-Fans nichts mehr – und es blieb die Frage, wie Sassuolo einst sechs Millionen Ablöse bezahlen konnte.
Die Hoffnung der Hütteldorfer, den Italienern Antiste für eine neue Leihstelle zu überlassen, ist nicht aufgegangen.
Sassuolo besteht aktuell darauf, dass die nur noch einige Einsätze entfernte Kaufpflicht schlagend würde.
Abgesehen von Antistes enttäuschender Bilanz mit nur drei Treffern und zwei Assists in 29 Einsätzen würde es Rapid auch vor finanzielle Herausforderungen stellen, die über drei Millionen Ablöse zu bezahlen.
Hoff Thorup schaut genau hin
Wie geht es weiter?
Der neue Trainer Johannes Hoff Thorup möchte Antiste eine Chance geben und möglichst genau abschätzen, ob es sich auszahlt, mit Sassuolo über andere Lösungen zu verhandeln.
Beim 1:0 gegen Ferencvaros war schon die Aufstellungsgrafik mit Antiste links vorne im 4-3-3 fertig - doch leichte Schmerzen beim Aufwärmen verhinderten einen Einsatz in La Manga gegen die Ungarn kurzfristig, die jeweils zwei Stunden im Bus waren umsonst.
Aktuell ist am wahrscheinlichsten, dass der flexible Offensivspieler unter dem Dänen einen Neustart versucht und bis Saisonende bleibt.
Im Trainingslager in Spaniern zeigt sich der Freund vom noch verletzten Flügelstürmer Nosa Dahl engagiert.
Eine Variante dafür wäre, dass der Besitzer die Kaufpflicht streicht und Rapid zusätzlich zur ohnehin schon teuren Leihe noch einen Aufpreis zu entrichten hat.
Droht später ein Tribünenplatz?
Am schlimmsten für die Hütteldorfer wäre, wenn der Vertrag wie bisher weiterläuft, Antiste noch einige Einsätze bekommt, dann aber in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf die Tribüne muss – um nicht die teure Kaufpflicht auszulösen.
„Das wird nicht passieren“, sagt Katzer, der nicht über Vertragsdetails sprechen will, aber weiterhin davon überzeugt ist, eine für alle Seiten passende Lösung aushandeln zu können.
Kommentare