Ex-Rapid-Star Guido Burgstaller feiert Comeback beim ÖFB
Knapp drei Monate ist es her, dass Rapid-Star Guido Burgstaller seine Fußball-Schuhe an den Nagel hängte. In seiner Abwesenheit jubelten die Wiener über einen mehr als erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison.
Und auch von Burgstaller selbst gibt es nun Neuigkeiten: Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte wird der 36-Jährige künftig U19-Teamchef Martin Scherb und sein Trainerteam unterstützen. Burgstaller dockt als Individualcoach beim österreichischen Fußball-Verband an. Für den Ex-Stürmer ist es die erste Trainerstelle.
"Ich bin überzeugt, dass Guido ein absoluter Gewinn und Mehrwert für uns als Team sein wird. Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten", heißt es von Teamchef Scherb. Dazu will man Burgstaller die Möglichkeit bieten, die Seiten des Trainerjobs kennenzulernen.
Burgstaller als Mentor
Und Burgstaller? Der ist voller Tatendrang: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe im U19-Team – besonders auf die Zusammenarbeit mit den jungen, talentierten Spielern sowie mit dem Trainerteam. Ich möchte meine über die Jahre gesammelten Erfahrungen gerne an die Jungs auf dem Platz weitergeben und hoffe gleichzeitig, selbst viel vom Trainerteam lernen zu können."
Ernst wird es für das U19-Team wieder im Oktober, wenn die Qualifikation zur EM 2026 ansteht. Es warten bei einem Mini-Turnier Israel, Luxemburg und Slowenien. Davor gibt es im September noch zwei Testspiele gegen Wales und Belgien.
