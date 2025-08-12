Ex-Rapid-Star Guido Burgstaller feiert Comeback beim ÖFB

Und auch von Burgstaller selbst gibt es nun Neuigkeiten: Wie der ÖFB am Dienstag mitteilte wird der 36-Jährige künftig U19-Teamchef Martin Scherb und sein Trainerteam unterstützen. Burgstaller dockt als Individualcoach beim österreichischen Fußball-Verband an. Für den Ex-Stürmer ist es die erste Trainerstelle.

"Ich bin überzeugt, dass Guido ein absoluter Gewinn und Mehrwert für uns als Team sein wird. Mit seiner Klasse wird er als Individualtrainer unseren Offensivspielern wertvolle Ratschläge geben und unseren Defensivspielern zeigen, wie sie sich optimal gegen ihre Gegenspieler behaupten", heißt es von Teamchef Scherb. Dazu will man Burgstaller die Möglichkeit bieten, die Seiten des Trainerjobs kennenzulernen.