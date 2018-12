Rapid gegen die Rangers: Das erste Finale in der neuen Heimat

Gerrard, der Kämpfer: „Haben es in der Hand“

Steven Gerrard lernte gestern gleich einmal den Wiener Abendverkehr kennen. Die Rangers kamen verspätet zum Abschlusstraining, das dann auch noch auf dem Trainingsplatz absolviert wurde, weil das Hütteldorfer Hauptgeläuf geschont werden musste. Der Trainer der Glasgow Rangers nahm’s gelassen. „Das ist kein Problem, wichtig ist, dass der Rasen beim Spiel in Ordnung ist. Auf den ersten Blick sieht er gut aus und ist ohnehin für beide Teams gleich. Eine Ausrede gibt es daher nicht.“

Gerrard, der mit Liverpool einst in einer magischen Europacup-Nacht die Champions League gewonnen hatte (2005), wird auch heute in Hütteldorf voll in seinem Element sein. „Es wird für beide Teams ein fantastisches Spiel, die Atmosphäre hier wird besonders sein.“

Der 38-Jährige weiß um die Schwere der Aufgabe, denn ein Sieg ist Pflicht. Gleichzeitig würde Rapid ein Unentschieden zum Aufstieg reichen. „Dennoch erwarte ich nicht, dass Rapid tief steht und abwartet. Sie haben ihr Publikum im Rücken, da werden sie sicher offensiv auftreten wollen“, so der Träger des Ordens „Member of the Order of the British Empire“.