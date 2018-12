Glasgow-Coach Gerrard: "Haben es in der Hand"

Zurück zu alter Stärke

Mit Steven Gerrard, dem Träger des Ordens Member of the Order of the British Empire, sind die Rangers wieder auf die Siegerstraße eingebogen. Der Weg soll nach überstandener finanzieller Pleite und dem Zwangsabstieg in die vierte Liga zurückführen zu alter Stärke, als man sich noch mit Stadtrivalen Celtic Glasgow die Meisterschaft ausschnapste und auch in Europa für Furore sorgte.

Gerrard, der einstige Mittelfeldstratege bei den Reds aus Liverpool, brachte eine neue spielerische Linie in Rangers-Philosophie. In der schottischen Liga befindet man sich auf Tuchfühlung mit Celtic, liegt auf Platz zwei nur zwei Zähler hinter dem Erzrivalen, allerdings mit einem Spiel mehr. Gefährlichster Mann der Rangers ist der kolumbianische Stürmerstar Alfredo Morelos, der bei neun Ligatoren in 16 Partien hält.

Auf der Homepage der Rangers gibt es detaillierte Informationen für die zahlreichen mitreisenden Fans. Jene mit einem Ticket treffen sich am Schwedenplatz, um mit der U4 ins Stadion zu fahren. Die anderen werden sich in der Innenstadt auf sämtliche Pubs aufteilen, auch dafür gibt es auf der Homepage zahlreiche Lokal-Empfehlungen.