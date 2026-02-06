Rapid verkauft einen Stürmer an den Schweizer Tabellenführer

Von der 2. Liga in Österreich geht es für Furkan Dursun zum Tabellenführer der Schweizer Liga: Rapid verkauft den U21-Teamstürmer wie im KURIER angekündigt zu Thun.

Dursun, der bis Donnerstag an St. Pölten verliehen war, hat noch den Medizincheck zu erledigen.

Das Schweizer Sensationsteam spielt mit zwei Stürmern und hat auch zwei stark performende Angreifer, will die Offensive aber für den unerwarteten Titelkampf erweitern.