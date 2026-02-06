Rapid verkauft einen Stürmer an den Schweizer Tabellenführer
Von der 2. Liga in Österreich geht es für Furkan Dursun zum Tabellenführer der Schweizer Liga: Rapid verkauft den U21-Teamstürmer wie im KURIER angekündigt zu Thun.
Dursun, der bis Donnerstag an St. Pölten verliehen war, hat noch den Medizincheck zu erledigen.
Das Schweizer Sensationsteam spielt mit zwei Stürmern und hat auch zwei stark performende Angreifer, will die Offensive aber für den unerwarteten Titelkampf erweitern.
Für Dursun verlangte Rapid zuletzt rund 400.000 Euro Ablöse.
Wieder in Form in der 2. Liga
Der 20-Jährige kam auf 16 Profieinsätze (ohne Treffer) und nach der Leihe zum SKN in St. Pölten wieder besser in Schuss: Beim Aufstiegskandidaten brachte es der Wiener auf drei Tore und fünf Assists.
Perovic aus Linz nach St. Pölten
Der SKN reagierte rasch auf das vorzeitige Ende der Leihe: Als neuer Stürmer kommt Filip Perovic von den LASK Amateuren auf Kooperationsbasis.
Der 19-Jährige aus Montenegro schaffte in der Regionalliga für die Linzer in 15 Spielen starke 11 Tore.
SKN-Sportchef Christoph Freitag sagt zu Dursun und Nachfolger Perovic: „Für Furkan ist das eine große Chance, wir wünschen ihm alles Gute. Mit Filip bekommen wir einen enorm spannenden Stürmer als Kooperationsspieler. Er wird uns trotz seiner Jugend weiterhelfen.“
