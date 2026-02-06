Fußball

Rapid verkauft einen Stürmer an den Schweizer Tabellenführer

Rapid-Stürmer Dursun (l.)
Rapid holt Furkan Dursun von der Leihe aus St. Pölten zurück, um den U21-Teamstürmer an Thun zu verkaufen. Der SKN hat bereits Ersatz gefunden.
Von Alexander Huber
06.02.26, 15:33

Von der 2. Liga in Österreich geht es für Furkan Dursun zum Tabellenführer der Schweizer Liga: Rapid verkauft den U21-Teamstürmer wie im KURIER angekündigt zu Thun

Dursun, der bis Donnerstag an St. Pölten verliehen war, hat noch den Medizincheck zu erledigen.

Das Schweizer Sensationsteam spielt mit zwei Stürmern und hat auch zwei stark performende Angreifer, will die Offensive aber für den unerwarteten Titelkampf erweitern.

Warum sich Hoff Thorup für den Rapid-Transfer von Weimann einsetzte

Für Dursun verlangte Rapid zuletzt rund 400.000 Euro Ablöse.

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball auf dem Spielfeld.

Ein Hoppala von Rapid in Klagenfurt

Wieder in Form in der 2. Liga 

Der 20-Jährige kam auf 16 Profieinsätze (ohne Treffer) und nach der Leihe zum SKN in St. Pölten wieder besser in Schuss: Beim Aufstiegskandidaten brachte es der Wiener auf drei Tore und fünf Assists.

Perovic aus Linz nach St. Pölten

Der SKN reagierte rasch auf das vorzeitige Ende der Leihe: Als neuer Stürmer kommt Filip Perovic von den LASK Amateuren auf Kooperationsbasis.

Der 19-Jährige aus Montenegro schaffte in der Regionalliga für die Linzer in 15 Spielen starke 11 Tore.

Fix: Historische Rückkehr von Yusuf Demir zu Rapid zum Nulltarif

SKN-Sportchef Christoph Freitag sagt zu Dursun und Nachfolger Perovic: „Für Furkan ist das eine große Chance, wir wünschen ihm alles Gute. Mit Filip bekommen wir einen enorm spannenden Stürmer als Kooperationsspieler. Er wird uns trotz seiner Jugend weiterhelfen.“

SK Rapid
Kommentare