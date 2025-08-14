Fußball

Europacup live: Rapid startet mit einer Überraschung bei Dundee United

Perfekter Rasen im Tannadice Park
Rapid muss das Rückspiel bei Dundee United gewinnen, um ins Play-off der Conference League zu kommen. Anpfiff in Schottland ist um 20.45 Uhr.
Von Alexander Huber
14.08.25, 19:39
Nach dem 2:2 im Hinspiel vor einer Woche in Wien ist die Ausgangslage im für Trainer Peter Stöger "klassischen und kultigen" Tannadice Park klar: Der Sieger des Duells zwischen Dundee United und dem SK Rapid steht im Play-off um den Einzug in die Ligaphase der Conference League. 

"Da wird noch viel körperliche Arbeit auf uns zukommen“, sagte Trainer Peter Stöger. „Es wird ein richtiger Fight.“ Für diese Aufgabe hat sich Stöger für folgende Startelf entschieden: 

Die Defensive steht wie im Hinspiel, also auch wieder mit Cvetkovic.

Vor dem Zentrum mit Amane und Sangare gibt es eine Überraschung.

Weixelbraun mit Debüt

Der von Amstetten gekommene Dominik Weixelbraun startet erstmals im Europacup von Beginn an.

FUSSBALL: CONFERENCE LEAGUE / QUALIFIKATION / 2. RUNDE / RÜCKSPIEL: SK RAPID - DECIC TUZI

Der Waldviertler ersetzt an der Flanke (wohl rechts) Radulovic

Ganz vorne soll Antiste wirbeln und - im Idealfall - treffen.

