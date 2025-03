Zwischen Fiasko und Jubel: Auf Rapid warten acht Tage der Wahrheit

„Unglaublich.“ Das war die erste Reaktion von Markus Katzer nach dem Schlusspfiff noch auf der rappelvollen Tribüne in Banja Luka. Obwohl der Sportchef versucht, seine Rapidler jeden Tag im Training zu beobachten, schaffen sie es dann in den Spielen doch immer wieder, dass Katzer in der Zuschauerrolle ungläubig zurückbleibt.

Rapid war in den letzten 30 Minuten gegen Borac deutlich überlegen und hatte das vermeintliche 2:0 bejubelt, mit dem Last-Minute-Elfmeter wurde im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League aber noch der Sieg verschenkt. Vom Glauben abgefallen sind die Grünen durch diesen Rückschlag und das unnötige 1:1 nicht. Neuer Mut beim Rückflug „Zu Hause gewinnen wir und schaffen es wie geplant ins Viertelfinale“, war bereits beim nächtlichen Rückflug als neue Losung zu hören. Die anhaltende Spannung zahlt sich zumindest beim Vorverkauf aus.

Über 1.000 Karten wurden gleich nach dem Hinspiel verkauft, insgesamt sind deutlich über 20.000 Tickets weg. Es wartet ein ausverkauftes Haus. Weichen werden gestellt Es warten aber auch acht entscheidende Tage. Am Sonntag in Hartberg, am Donnerstag beim Wiedersehen mit Banja Luka und nächsten Sonntag zum Abschluss des Grunddurchgangs gegen den GAK werden die Weichen gestellt.

Theoretisch könnte die Woche der Wahrheit zum Fiasko werden: Sturz aus den Top 6 in letzter Minute und das Ende aller Europacup-Träume, wenn es Rapid weiterhin nicht schafft, gut geschnürte Säcke auch tatsächlich zuzumachen.

Klauß denkt positiv Trainer Robert Klauß und sein Team haben wie immer den konträren Ansatz: Der Deutsche denkt bewusst positiv, in Chancen – und mit der Hoffnung, neben dem Aufstieg gegen Banja Luka auch noch den Abstand zur Tabellenspitze vor der Punkteteilung zu verkürzen. „Wir wollen nicht rechnen, sondern in Hartberg die Top 6 fixieren“, sagt Klauß, der umbauen muss: Der gesperrte Cvetkovic wird durch Schöller ersetzt. Für seine Premiere als Linksverteidiger in der zweiten Hälfte nach Auers Problemen mit Dribbler Kulasin wird Schöller von Klauß ausdrücklich gelobt. Auch Kapitän Seidl wird in die Startelf zurückkehren.

© GEPA pictures/ Alexander Solc Viel reden, weniger nachdenken: Trainer Robert Klauß und sein Plan für die Rapidler (Jansson)

Jansson und seine Schulter Wie es mit Schlüsselspieler Jansson weitergeht, liegt vor allem am Schweden selbst. Klauß hatte darauf gehofft, dass Jansson trotz seiner Schulterschmerzen in Banja Luka einläuft: „Damit er in seiner guten Form den Rhythmus behält.“