Derby-Video: Wie Rapid-Fans das Austria-Klo überschwemmen

Bei "Kevin - Allein zu Haus" wurden die beiden Gauner Harry und Marv am Ende des Films gleich mehrerer Einbrüche überführt, weil sie bei ihren Verbrechen ein spezielles Markenzeichen angewendet hatten: Sie nannten sich "Die feuchten Banditen" , weil sie bei ihren Raubüberfällen die betroffenen Häuser unter Wasser setzten.

Ob sich zwei Rapid-Anhänger davon inspirieren haben lassen? Mit einer Komödie hat es jedenfalls nichts zu tun, was die beiden nach dem Derby am Sonntag in Favoriten auf einer Stadion-Toilette veranstalteten. Auf einem Video ist zu sehen, wie einer von ihnen zunächst die gesamte Drückerplatte beim Spülknopf aus der Wand reißt und in Folge die Wasserleitung zerlegt, um die ganze Sanitäranlage unter Wasser zu setzen. Alles gefilmt von einem Zweiten. Das Video stammt KURIER-Recherchen zufolge vom Derby am Sonntag.

Für den Schaden aufkommen wird allerdings wohl weder der betroffene "Fan" noch Rapid als Verein selbst, sondern die Austria. Der Grund dafür: Weil vergleichbare Vandalismus-Vorfälle bei allen Derbys mit Auswärtsfans seit vielen Jahren immer wieder vorkommen, haben sich die beiden Klubs darauf verständigt, die Rechnungen für sämtliche Reparaturen einander nicht mehr abwechselnd zuzuschicken.