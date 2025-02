Ralf Rangnick zur Vienna? „Das wäre die allergrößte Freude“

Die zweite Bundesliga könnte sich nicht attraktiver aus der Winterpause zurückmelden als mit dem Schlager Admira gegen Vienna, der Tabellenführer bittet am Freitag (20.30 Uhr) in der Südstadt den Dritten zum Tanz. Nur die Admira beschäftigte sich ernsthaft mit dem Aufstieg, nun befinden sich beide Teams im Titelkampf.

Die Entwicklung, so Schmid auf kurier.tv, stimme. „Die Mannschaft ist eine eingeschworene Truppe, Sportdirektor Andi Ivanschitz macht das gemeinsam mit Trainer Mehmet Sütcü, Roman Kienast und Patrick Kostner sensationell.“ Nach holprigem Start in die Liga stabilisierte die Vienna die Leistungen und kletterte bis auf Rang drei, was allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Erstliga-Tauglichkeit ist.

Die Frage aller Fragen in Blau-Gelb: Auf den sportlichen Aufstieg verzichten, oder doch ein temporäres Ausweich-Quartier suchen? „Da gibt es das klare Bekenntnis, dass wir Sport vor Infrastruktur stellen. Wenn wir aufsteigen können, wollen wir das. Und dann brauchen wir Übergangsvarianten.“

Schmids Traum wäre natürlich das Allianz Stadion von Rapid, wo er mit seinem Unternehmen IMMOunited als Partner den Doppelpass spielt. Da aber auch Rapid II das Stadion nutzt, fällt der Westen Wiens als Möglichkeit weg. „Die Auswahl an Stadien in Wien ist überschaubar. Dann könnte man in die Generali Arena gehen, zudem gibt es noch das Happel-Stadion oder die Südstadt. Es gibt jedenfalls Gespräche in alle Richtungen“, so Schmid.