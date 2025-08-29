Stöger kontert Pariasek im ORF: "Dame vom Greißler hat angerufen"

Mit einem Gesamtscore von 3:2 setzte sich Rapid am Donnerstagabend gegen Györ durch und sicherte sich damit den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Matchwinner war Claudy Mbuyi, der mit einem Doppelpack glänzte. Der Franzose war im Sommer für 450.000 Euro von St. Pölten verpflichtet worden.

Im ORF-Interview nach dem Spiel fragte Rainer Pariasek Rapid-Trainer Peter Stöger, ob es für den Stürmer nun eine Prämie gebe. Stöger entgegnete prompt: "Die Prämie hat er im Sommer bekommen, als er einen Vertrag angeboten bekommen hat. Den Wunsch bei Rapid zu spielen, den hat er sich erfüllen können."