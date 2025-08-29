Stöger kontert Pariasek im ORF: "Dame vom Greißler hat angerufen"
Mit einem Gesamtscore von 3:2 setzte sich Rapid am Donnerstagabend gegen Györ durch und sicherte sich damit den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Matchwinner war Claudy Mbuyi, der mit einem Doppelpack glänzte. Der Franzose war im Sommer für 450.000 Euro von St. Pölten verpflichtet worden.
Im ORF-Interview nach dem Spiel fragte Rainer Pariasek Rapid-Trainer Peter Stöger, ob es für den Stürmer nun eine Prämie gebe. Stöger entgegnete prompt: "Die Prämie hat er im Sommer bekommen, als er einen Vertrag angeboten bekommen hat. Den Wunsch bei Rapid zu spielen, den hat er sich erfüllen können."
Daraufhin wollte Pariasek wissen, wessen Idee die Verpflichtung Mbuyis gewesen sei. Stöger antwortete augenzwinkernd: "Wir haben um die Ecke einen Greißler, da hat uns eine Dame angerufen, die hat gesagt, da in St. Pölten spielt einer, der ist Torschützenkönig geworden." Selbst Pariasek musste während dieser Antwort lachen.
Experte Roman Mählich kommentierte anschließend scherzhaft: "Vielleicht sollten andere Vereine die Dame auch einstellen."
