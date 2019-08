Rangers - Legia: Warum der Papst und eine Celtic-Legende da waren

Todesdrohungen

Boruc beschränkte sich in seinen fünf Jahren in der drittgrößten Stadt des Vereinigten Königreichs nicht nur auf religiöse Seitenhiebe. Im Ibrox drehte er nach dem Gewinn der Meisterschaft mit einer Celtic-Flagge eine Ehrenrunde, auf seinen Bauch tätowierte er sich einen Affen, dessen Hinterteil vom Bauchnabel symbolisiert wird. Daneben steht die Aufschrift "Rangers". Gegenspieler David Weir würgte er auf dem Feld, Barry Ferguson und anderen Rangers-Akteuren verweigerte er nach Streitigkeiten den Handshake. Boruc rechtfertigte sich, dass er nicht dazu verpflichtet gewesen sei, außerdem Menschen die Hand nicht schüttelt, die er nicht leiden kann. Sein Verhalten hatte zur Folge, dass sein Haus 2009 mit Ziegelsteinen beworfen wurde.

Dem Internetportal legia.net sagte er nach diesem Vorfall: "Früher war ich eher ein Leichtfuß und kümmerte mich nicht sonderlich darum, was um mich herum passierte. Dann begriff ich, es ist zu viel geworden. Ich hielt mich dann mehr zurück." Zwei Monate nach der Attacke auf sein Haus gastierte Boruc mit der polnischen Nationalmannschaft in Nordirland. Im protestantischen Belfast, das traditionell mit den Rangers sympathisiert, wurden Todesdrohungen an Häusermauern gesprüht: "Ruhe in Frieden, Boruc". Knapp 15.000 Fans sorgten im Windsor Park für eine heiße Atmosphäre. Als Boruc bei einem harmlosen Rückpass über den Ball trat und dieser zum zwischenzeitlichen 3:1 ins Tor rollte, kannte die Freude auf den Rängen kein Halten mehr.