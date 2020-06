Özil weist Wechselgerüchte zurück

Deutschlands Fußball-Star Mesut Özil hat Berichte über einen möglichen Vereinswechsel zurückgewiesen. "Ich habe einen Vertrag bei Real Madrid und bleibe bei Real", sagte der DFB-Teamspieler am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt. "Ich fühle mich wohl bei Real und bin stolz darauf, dass ich hier mitspielen kann."

Der Mittelfeldspieler war in verschiedenen Medienberichten mit Vereinen wie Manchester United oder Arsenal in Verbindung gebracht worden. Der Hintergrund ist der erwartete Rekordtransfer des Walisers Gareth Bale, für den die Madrilenen angeblich eine Ablösesumme von mehr als 90 Millionen Euro an Tottenham Hotspur zahlen wollen.

Bale könnte Özils Stammplatz in der Elf der "Königlichen" in Gefahr bringen, denn der Waliser spielt ebenso wie der Ex-Bremer im offensiven Mittelfeld. Am Montag hatte Özil beim 1:0-Sieg von Real im Meisterschaftsspiel in Granada sichtlich verärgert auf seine Auswechslung reagiert. Dies wurde in spanischen Medien als ein Anzeichen dafür gewertet, dass der 24-Jährige sich um seine Zukunft bei Real Sorgen macht.