Offiziell: Oliver Glasner heuert bei Nottingham Forest an

Oliver Glasner wird auch in der Saison 2026/27 Cheftrainer einer Premier-League-Mannschaft sein.

Nach dem Aus beim Londoner Klub Crystal Palace, mit dem der 51-Jährige die UEFA Conference League, den FA Cup sowie den FA Community Shield gewann, wird Glasner die Geschicke bei Nottingham Forest übernehmen.

Der Traditionsklub belegte noch im Vorjahr mit 44 Punkten Rang 16 im englischen Oberhaus und lag damit zwischen Crystal Palace und Tottenham Hotspur. Eigentümer Evangelos Marinakis gibt sich erfreut über die Verpflichtung des Österreichers: „Oliver ist ein Gewinner. Er ist durch seine Führungsqualitäten, seine Persönlichkeit und seine Art des Fußballs erfolgreich. Wir glauben, dass er die richtige Person für das nächste Kapitel ist. Ich freue mich, ihn in unserem Klub willkommen zu heißen.“

Vertrag läuft drei Jahre

Von Seiten Glasner heißt es: „Mein Fokus liegt darauf, die Spieler und den Stab kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zukunft und werde unermüdlich daran arbeiten, diesen tollen Klub mit Stolz zu repräsentieren. Ich freue mich darauf, loszulegen.“

Vertragsdetails gibt es ebenfalls: Das neue Arbeitspapier läuft bis 2029. Laut englischen Medienberichten soll das Gehalt bei 15 Millionen Euro jährlich liegen.