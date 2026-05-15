Top-Deal ist fix: Salzburgs Schuster wechselt in die Premier League

Es haben die Spatzen in Salzburg schon angekündigt: Jannik Schuster wechselt mit der neuen Saison vom FC Red Bull Salzburg nach England und unterschreibt beim Premier League-Klub Brentford einen langfristigen Vertrag. Der KURIER hatte bereits über einen wahrscheinlichen Transfer berichtet.

Das Gesamtpaket inklusive Boni soll sich auf knapp über 20 Millionen Euro belaufen. Damit wird der erst 19-jährige Innenverteidiger zum teuersten Abgang eines Österreichers aus der Bundesliga und übertrifft die bisherige Bestmarke von Nicolas Seiwald.

Insgesamt absolvierte der Tiroler, dessen Vater Skisprung-Trainer Werner Schuster ist, 31 Pflichtspiele für die „Bullen“.