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Fußball

Top-Deal ist fix: Salzburgs Schuster wechselt in die Premier League

Der KURIER hatte bereits berichtet, nun ist es fix: Jannik Schuster wechselt um eine Rekordsumme zum FC Brentford.
15.05.2026, 11:16

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Reif für die Insel: Jannik Schuster

Es haben die Spatzen in Salzburg schon angekündigt: Jannik Schuster wechselt mit der neuen Saison vom FC Red Bull Salzburg nach England und unterschreibt beim Premier League-Klub Brentford einen langfristigen Vertrag. Der KURIER hatte bereits über einen wahrscheinlichen Transfer berichtet. 

Salzburg-Talent wechselt wohl um 20 Millionen in die Premier League

Das Gesamtpaket inklusive Boni soll sich auf knapp über 20 Millionen Euro belaufen. Damit wird der erst 19-jährige Innenverteidiger zum teuersten Abgang eines Österreichers aus der Bundesliga und übertrifft die bisherige Bestmarke von Nicolas Seiwald.

Insgesamt absolvierte der Tiroler, dessen Vater Skisprung-Trainer Werner Schuster ist,  31 Pflichtspiele für die „Bullen“.

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