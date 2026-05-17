Der Post SV spielt um mehr als nur den Titel

Von Fabio Tartarotti



Nach dem wichtigen Sieg gegen Verfolger SC Columbia Floridsdorf steht der Post SV ganz kurz vor dem Titelgewinn in der 2. Wiener Landesliga und damit dem Aufstieg in die Wiener Stadtliga. Diese Woche haben die Postler die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen DSV Fortuna 05 die Meisterschaft frühzeitig für sich zu entscheiden. Dem U23-Team ist das bereits vergangene Woche gelungen.

Doch für den Post SV geht es in dieser Saison um mehr als nur den Titel. Nachdem die Post AG den Pachtvertrag mit dem Post SV bekanntlich auslaufen lässt, kämpft der Verein um seinen Platz und damit seine Existenz. Kürzlich stellte der Post SV bei einem Pressetermin konkrete Anliegen und Ziele im Kampf um das eigene Weiterbestehen vor. Für Landhockeysektionsmitglied Eva Bauer, Vertreterin der Petition „rettetdenpostsv“, die mittlerweile über 20.000 Unterschriften gesammelt hat, steht der soziale Aspekt im Vordergrund: „Verliert der Verein den Platz, verlieren 5.000 Sportler, davon 2.000 Kinder, ihre Möglichkeit, dort ihrem Sport nachzugehen.“ Nachwuchsleiter Dominic Pelz, der auch für den großen Erfolg der U23 mitverantwortlich war, spürt die enorme Unsicherheit bei den jungen Spielern: „Mittlerweile kommen immer öfter Eltern zu mir, die besorgt sind, weil sie nicht wissen, ob es den Verein bald noch geben wird. Das macht auch potenzielle Transfers von jungen Spielern schwieriger, weil wir ihnen diese Sicherheit nicht versprechen können.“

Doch was kann der Verein tun? Das Tauziehen um den Postsportplatz wird einerseits medial, andererseits in der Politik, sprich im Gemeinderat und hinter verschlossenen Türen, ausgetragen. Kampfmannschaftstrainer Khajik Jerjes bleibt optimistisch und fokussiert: „Wir konzentrieren uns natürlich aufs nächste Spiel und wollen den Aufstieg fixieren, das ist unsere Aufgabe. Wenn wir aber mit so einer erfolgreichen Saison auf uns aufmerksam machen, den Post SV und die Initiative um den Platz in die Öffentlichkeit bringen, dann können wir viel mehr erreichen als nur aufzusteigen, sondern etwas zu dieser noch wichtigeren, großen Sache beitragen. Dann kann diese Saison zu etwas werden, woran man sich noch in vielen Jahren erinnert.“