Böser Scherz: Pilot lässt argentinische Passagiere fälschlich WM-Titel bejubeln

Auf einem Flug mit überwiegend argentinischen Passagieren an Bord hat sich der Pilot einen zweifelhaften Scherz erlaubt, kurz nachdem Argentinien das WM-Finale gegen Spanien verloren hatte. Vor der Landung nutzte er eine Durchsage, um die Fluggäste zunächst glauben zu lassen, die argentinische Mannschaft habe das Spiel gewonnen, ehe er sie wenige Sekunden später über den tatsächlichen Ausgang aufklärte.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel bis zum Schluss - einschließlich der Verlängerung. Beide Mannschaften haben alles gegeben, aber leider kann nur ein Team das WM-Finale gewinnen“, sagte der Pilot, wie ein im Netz kursierendes Video zeigt. Dann fügte er hinzu, man wolle den argentinischen Freunden an Bord gratulieren. Im Flugzeug brach daraufhin Jubel aus, die Passagiere feierten ausgelassen den vermeintlichen Titel ihrer Mannschaft. Erst im zweiten Teil seiner Durchsage stellte der Pilot klar, dass tatsächlich Spanien gewonnen hatte. Die Stimmung an Bord kippte augenblicklich, aus dem Jubel wurde betretenes Schweigen.