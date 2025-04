Ungültige Vertragsoption: Hartberg muss Abwehrchef ziehen lassen

Diesem Plan wollte der TSV Hartberg nun einen Riegel vorschieben . Die Steirer vermeldeten am Wochenende, den Vertrag mit dem 23-Jährigen per Option über den kommenden Sommer hinaus verlängert zu haben . Allerdings: Der Steirer stimmte dieser Option nicht zu und leistete auch keine Unterschrift.

Paul Komposch hat sich in der Bundesliga zu einem gefragten Verteidiger entwickelt. Dem Abwehrchef des TSV Hartberg steht dem Vernehmen nach ein Transfer zu einem größeren Klub bevor. Dem Vernehmen nach will Ex-Hartberg-Coach Markus Schopp seinen ehemaligen Schützling zum LASK holen.

Die Spielergewerkschaft VdF erklärte nun, weshalb. "Nach einer ausführlichen rechtlichen Prüfung ist die VdF zum klaren Ergebnis gekommen, dass eine Optionsziehung des TSV Hartberg nicht rechtswirksam ist. Zum gleichen Ergebnis kamen auch vier weitere Anwälte, denen die Option zur Beurteilung vorgelegt wurde", heißt es in einer Aussendung.

Warum das so ist, erklärt die Vereinigung der Fußballer auch. Demnach hätte Hartberg laut des Vertrags des Spielers die Option bis zum 5. April ziehen müssen, eine wesentliche Bedingung für die Verlängerung auf diese Art wurde demnach aber nicht erfüllt. "Der TSV Hartberg, der diesen Vertrag selbst formuliert und vorgelegt hat, nannte als Bedingung für die rechtswirksame Optionsziehung eine positive Lizenzierungsberechtigung für die kommende Saison zum Zeitpunkt der Optionsziehung Inne zu haben. Diese lag aber bis zum 5. April nicht vor."

Kann sie auch gar nicht. Das Lizenzverfahren ist derzeit im Gange. Erst am 14. April werden die Beschlüsse den Vereinen zugestellt. Vor diesem Datum hat demnach noch kein Klub die Lizenz für die kommende Saison in der Tasche. Wieso der TSV Hartberg eine Option wie diese in den Vertrag von Paul Komposch geschrieben hat, bleibt ein Rätsel.