Der LASK zieht vorne davon, Altach ist nicht mehr Letzter

Der Tiroler Fußball steht kopf. Die Profis des WSG lockten am Samstag knapp 2.000 Zuschauer zum 1:3 gegen Hartberg ins Tivoli-Stadion. Am Freitag sahen 5.551 Fans die WSG Juniors in der Tiroler Liga. Das lag aber vor allem an Wacker Innsbruck. Der Traditionsverein ist auch in der vierten Liga Publikumsmagnet und sorgte beim 4:2 für einen Landesliga-Zuschauerrekord.