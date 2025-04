Leipzig besiegt Hoffenheim, Lebenszeichen von Dortmund

Bayer Leverkusen bleibt den Bayern noch etwas auf den Fersen im Titelkampf der deutschen Bundesliga. Nach dem 3:1-Sieg der Münchner am Freitag in Augsburg feierte der Verfolger und Titelverteidiger am Samstag einen knappen 1:0-Auswärtssieg in Heidenheim. Dabei hatte es lange Zeit nach einem Remis ausgesehen. Erst in Minute 91 traf Emiliano Buendia für den großen Favoriten zum Sieg.