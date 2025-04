Schwerer Rückschlag für die Bayern: Topstar fällt lange aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Saisonendspurt mehrere Wochen auf Jungstar Jamal Musiala verzichten. Der 22-jährige Offensivspieler zog sich am Freitag beim 3:1-Ligasieg in Augsburg einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Das gaben die Bayern am Samstag nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung bekannt.