Paraguay gegen Australien live: So steht es beim WM-Spiel

Zwar muss Paraguay gewinnen, um an Australien vorbeizuziehen und Zweiter zu werden. Ein Punkt dürfte aber wahrscheinlich schon reichen, um als einer der acht besten Gruppendritten die K.o.-Runde der Fußball-WM 2026 zu buchen.

Australien genügt bereits ein Remis gegen die Südamerikaner (4 Uhr/ live ServusTV) fürs Weiterkommen. Entsprechend defensiv dürfte es das Team von Trainer Popovic angehen. Eine gute Ausgangslage für die abwehrstarke Mannschaft, für die der Einzug ins Sechzehntelfinale ein großer Erfolg wäre.