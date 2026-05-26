Deutschland: Wolfsburg muss in die 2. Liga absteigen

Der VfL Wolfsburg muss nach 29-jähriger Bundesligazugehörigkeit in die zweite deutsche Fußball-Liga absteigen. Die "Wölfe" unterlagen im Relegationsrückspiel in Paderborn 1:2 nach Verlängerung. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Für Paderborn, den Dritten der Zweitligasaison, ist es der dritte Oberhaus-Aufstieg nach 2014 und 2019. Das Abenteuer dauerte dann jeweils nur eine Saison. Laurin Curda erzielte das Goldtor (100.) für den ab der 14. Minute in Überzahl spielenden SC.