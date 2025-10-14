Pacult will mit dem WAC den "nächsten Schritt machen"

Peter Pacult ist mit einer großen Portion Optimismus in seinen neuen Job als WAC-Coach gestartet. Der Wiener leitete am Dienstagvormittag erstmals das Training des Fußball-Bundesligisten, davor sprach er über seine Ziele mit dem regierenden Cupsieger. „Es ist eine intakte Mannschaft vorhanden. Wir wollen einen Schritt weiter machen“, erklärte der Nachfolger von Dietmar Kühbauer.

Mit dem nunmehrigen LASK-Coach wurde der WAC nicht nur Cupsieger, sondern spielte auch bis zur letzten Runde um den Meistertitel mit. „Aber jetzt muss man einen Cut machen. Vorbei ist vorbei, das Leben geht weiter, wir müssen den nächsten Schritt machen“, forderte Pacult. „Ich möchte mit meiner Art und Weise den Verein dort hinführen, wo wir sagen können, wir haben erfolgreich gearbeitet.“ Zu den Auswirkungen des Trainerwechsels auf die Spielweise des WAC gab es keine konkreten Angaben. „Das System schießt keine Tore“, erklärte Pacult und meinte außerdem: „Ich werde am Anfang nicht großartig etwas ändern. Warum soll man etwas verändern, das gut läuft? In der Mannschaft ist großes Potenzial da, und ich denke, dass ich zu den Spielern einen guten Draht habe.“

Derzeit liegt der WAC punktegleich mit Rapid und Salzburg auf Platz zwei, der Rückstand auf Spitzenreiter Sturm Graz beträgt nach Verlustpunkten gerechnet vier Zähler. Im Cup geht es im Achtelfinale auswärts gegen Amstetten. „Unser Ziel bis zur Winterpause ist es, so viele Punkte wie möglich zu holen und im Cup weiterzukommen“, sagte Pacult. Bis vergangenen April war Rapids ehemaliger Meistertrainer für Austria Klagenfurt tätig gewesen. Mit dem WAC-Lokalrivalen schaffte er unter anderem mit den aktuellen Wolfsberg-Profis Markus Pink und Nicolas Wimmer den Aufstieg in die höchste Liga und dreimal in Folge die Teilnahme an der Meistergruppe.