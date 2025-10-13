Pacult als Kühbauer-Nachfolger: Der WAC plant den großen Trainer-Coup

Peter Pacult steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Laut einem Bericht der Kronenzeitung soll das Trainer-Urgestein beim WAC die Nachfolge von Didi Kühbauer antreten, der den Verein in der vergangenen Woche Richtung LASK verlassen hatte.

Peter Pacult hatte in den vergangenen Jahren beim Lokalrivalen Austria Klagenfurt beeindruckende Arbeit geleistet und den Klub mehrmals in die Meistergruppe geführt.

In der letzten Saison war der Wiener wenige Runden vor Schluss entlassen worden - danach stiegen die Klagenfurter ab. Zuletzt war Pacult als Experte bei Sky Austria im Einsatz.