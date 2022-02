Österreichs Frauen überraschen beim klaren Sieg gegen die Schweiz

Danach zückte die Schiedsrichterin nach einem Handspiel im Schweizer Strafraum die Gelb-Rote Karte, Nicole Billa verwertete den fälligen Elfmeter mit etwas Glück zum 3:0 (73.). Die Schweizerinnen hatten in Unterzahl nichts mehr zuzusetzen. Der Sieg ist verdient, aber vielleicht etwas zu hoch. Gelungen ist aber jedenfalls der letzte Test vor dem wichtigen WM-Qualifikationsspiel in Wiener Neustadt gegen Nordirland am 8. April.