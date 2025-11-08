Bärenstarke WM von Österreich: Das U-17-Team siegt wieder und steigt auf

Als eines von nur elf Teams aus Europa ist Österreich bei der WM für U-17-Teams in Katar gestartet. Nach nur zwei Spielen kann vermeldet werden: Die ÖFB-Mannschaft wird auch in den K.o.-Spielen noch dabei sein.

Die Talente von Hermann Stadler siegten souverän mit 3:0 und sind nach dem 1:0 zum Auftakt damit bereits fix aufgestiegen .

So wie gegen Saudi-Arabien wurde auch gegen Mali gewonnen , gegen die hoch eingeschätzten Afrikaner sogar noch souveräner als gegen die Araber.

Johannes Moser per Elfmeter (36.), Hasan Deshishku (61.) und Nicolas Jozepovic (94.) erzielten die Tore für die ab der 57. Minute in Überzahl agierende ÖFB-Elf.

Die hoch gehandelten Malier waren gefährlich, die ersten zwingenden Chancen ließ aber Österreich aus. Deshishku schoss freistehend am Tor vorbei (20.). Dobis zielte ins Außennetz (23.), holte aber wenig später geschickt - wie schon gegen Saudi-Arabien - einen Elfmeter heraus. Moser verwertete auch diesen sicher.

Rot nach Videobeweis

Nach dem Seitenwechsel stieg Konare rücksichtslos von hinten gegen Dobis ein und sah zunächst Gelb. Stadlers Video-Challenge aber war erfolgreich, Referee Steven Madrigal aus Costa Rica entschied nach Ansicht der Bilder auf Rot (57.).

Österreich nutzte das Momentum. Deshishku besorgte aus einer Umschaltaktion nach einem kurzen Haken in die Mitte das 2:0. Nach einem Lattenkracher von Jakob Werner staubte Nicolas Jozepovic in der Nachspielzeit per Kopf zum 3:0-Endstand ab.

Zum Abschluss geht es gegen Neuseeland. Auch diese Partie könnten Österreichs Top-Talente gewinnen. Dann wäre die ÖFB-Auswahl sogar als Gruppensieger im Sechzehntelfinale dabei.