U-17-WM: Österreich kann gegen Mali bereits den Aufstieg fixieren

„Das war ein wunderschöner Start“, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über das 1:0 des U-17-Teams bei der WM in Katar gegen Saudi-Arabien. Sollten die Talente von Teamchef Hermann Stadler ab 14 Uhr (Sky live) auch gegen Mali gewinnen, wäre der Aufstieg aus Gruppe L bereits vor dem dritten Spiel gegen Neuseeland (am Dienstag) fixiert.

Aktuell sind die Afrikaner durch ein 3:0 gegen die Neuseeländer Tabellenführer, Weinhandl muss gesperrt zuschauen. Co-Trainer in Schlüsselrolle „Mali ist eine physisch starke Mannschaft, mit viel individueller Qualität – vor allem in der Offensive. Trotzdem werden sich Räume für uns ergeben“, sagt Co-Trainer Christoph Witamwas, der nach der kurzfristigen Absage von Thomas Sageder (Stadlers früherer Assistent hätte zur WM fahren dürfen, blieb aber bei Rapid) eine noch wichtigere Rolle spielt. Witamwas lobt die U-17: „Wir zeigen eine unglaubliche mannschaftstaktische Disziplin.“

