Rangnick ist begeistert von der U17 und erinnert an Arnautovic

Teamchef Ralf Rangnick hat der U17-Auswahl vor dem Endspiel der WM in Katar Erfolg gewünscht und das bisherige Auftreten hervorgehoben. Nach dem 2:0 im Semifinale gegen Italien trifft Österreich im Endspiel am Donnerstag (17.00 Uhr; live ORF 1, Sky) auf den regierenden Europameister Portugal.

„Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren“, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. „Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.“