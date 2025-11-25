Rangnick ist begeistert von der U17 und erinnert an Arnautovic
Teamchef Ralf Rangnick hat der U17-Auswahl vor dem Endspiel der WM in Katar Erfolg gewünscht und das bisherige Auftreten hervorgehoben. Nach dem 2:0 im Semifinale gegen Italien trifft Österreich im Endspiel am Donnerstag (17.00 Uhr; live ORF 1, Sky) auf den regierenden Europameister Portugal.
„Wenn sie alles reinhauen, ihr Potenzial ausschöpfen, dann können sie auch das Finale gewinnen und dem österreichischen Fußball einen historischen Erfolg bescheren“, sagte Rangnick am Dienstag in einer Mitteilung des ÖFB. Er habe zwar nicht alle Spiele des Turniers in Katar verfolgen können, so der Teamchef. „Aber die, die ich gesehen habe, haben mich beeindruckt.“
Rangnick zeigte sich vom bisherigen Auftreten angetan. „Diese Mannschaft spielt aktiv, initiativ, will etwas bewegen. Ich kann Hermann Stadler, seinem Trainerteam und natürlich vor allem den Spielern zu ihrem bisherigen Abschneiden nur gratulieren.“
Die U17 hatte Österreichs A-Team vor ihrer Abreise nach Katar besucht. Rangnick berichtete über eine Aussage von Österreichs Rekordtorschützen: „Ich kann mich noch erinnern, als Marko Arnautovic gemeint hat, sie sollen schauen, dass sie etwas reißen, sonst brauchen sie nicht nach Hause zu kommen. Das haben sie sich offensichtlich zu Herzen genommen.“
