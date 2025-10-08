Auf Österreichs U-21-Team wartet ein Sturm wie dänisches Dynamit

In Windischgarsten bereitet sich Österreichs U-21-Team auf ein schwieriges Quali-Doppel vor. Nach dem mühsamen 3:2 bei Belarus geht es am Freitag in Velje gegen die Dänen weiter. Kommenden Mittwoch zählt in Linz im Stadion von Blau-Weiß gegen Wales nur ein Sieg.

Den Auftakt hatte Dänemark in Wales verschlafen, nach 0:2-Rückstand aber noch souverän 6:2 gewonnen. Wie stark sich der EM-Viertelfinalist 2025 entwickelt hat, zeigt sich vor allem in der Offensive, die an die legendäre Bezeichnung „Danish Dynamite“ erinnert.

Aufsteiger wie Höjlund, Biereth oder Böving sind über Graz hinaus bestens bekannt. In Salzburg verabschiedete sich Daghim, dafür wurde Bischoff (19) gekauft. Rapid scheiterte an der Verpflichtung von Jensen (21) knapp.