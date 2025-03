U-21-Teamchef Perchtold: "Eine EM-Teilnahme ist unser Anspruch"

Um 18 Uhr beginnt im warmen Marbella eine neue Zeitrechnung. Nach der rekordverdächtig langen Ära Gregoritsch (Anfang 2012 bis Ende 2024) übernimmt der 40-jährige Peter Perchtold, der zuvor Assistent bei Ralf Rangnick war und ein Vertrauter des ÖFB-Teamchefs ist.

Der neue U-21-Teamchef, mit Wurzeln in Deutschland und Österreich, will im Test gegen die Schweiz in Spanien sehen, was im Trainingslager eingeübt wurde: „Die Jungs haben unsere inhaltlichen Vorgaben sehr gut umgesetzt. Es gab auch mehr Videoanalysen als sonst, um schnell unsere Prinzipien zu verdeutlichen.“