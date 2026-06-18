Österreich-Frauen treffen in WM-Quali auf Kosovo

Österreichs Frauen rund um Nationaltrainer Lars Søndergaard kennen den Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Bei der Auslosung der "Women's European Qualifiers" ergab sich für die sechste Spielpaarung der ersten Play-off-Runde das Duell mit dem Kosovo.

Für Virginia Kirchberger und Louise Schöffel wird das ein besonderes Aufeinandertreffen. Die beiden Spielerinnen der Wiener Austria werden ihrer Teamkollegin Modesta Uka gegenüberstehen, die ihrerseits mit dem Kosovo in die zweite Runde aufsteigen will.

Der Sieger dieser Paarung wird entweder gegen Israel oder die Schweiz spielen. Das Hin- und Rückspiel der ersten Runde findet vom 7. bis 13. Oktober statt, Runde zwei folgt vom 26. November bis 5. Dezember. Die interkontinentalen Play-offs sind für Februar 2027 terminiert.

Qualifizieren für die vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 stattfindende Weltmeisterschaft werden sich aus dem UEFA-Verband elf Mannschaften. Einen Startplatz gibt es im interkontinentalen Play-off.