ÖFB-Teamspieler verlängert Vertrag im Ausland
Beim 5:1-Sieg gegen Ghana in Wien feierte Florian Wiegele zuletzt sein Debüt im Nationalteam. Der 2,05 Meter große Tormann kam dabei zur Halbzeit für Alexander Schlager ins Spiel und musste ein Gegentor hinnehmen, bei dem er allerdings chancenlos war.
Der 24-jährige Torhüter war davor nicht nur aufgrund seiner Größe aufgefallen. Beim viertägigen Trainingslager des ÖFB-Teams in Marbella machte der Steirer gute Figur und erarbeitete sich so erst seinen ersten Länderspieleinsatz, durch den er umso mehr auch international aufgefallen ist.
Nun ist aber geklärt, wie die Zukunft des Tormannes aussehen soll. Wiegele verlängerte seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Viktoria Pilsen bis 2029. Gut möglich, dass darin auch eine Ausstiegsklausel enthalten ist. Denn Torhütertypen wie der frühere Nachwuchsspieler von Sturm Graz sind auch in größeren Ligen gefragt.
Fakt ist, dass Wiegele auch gute Chancen hat, bei der WM 2026 in den USA dabei zu sein. Dass der Kaderplatz des dritten Torhüters neben Alexander Schlager und Patrick Pentz noch zu vergeben ist, verlautbarte Teamchef Ralf Rangnick erst zuletzt vor den beiden Länderspielen gegen Ghana und Südkorea. Während Wiegele dem Vernehmen nach seine Chance genutzt hat, hatte Tobias Lawal Pech. Der Belgien-Legionär von KRC Genk fiel im März um einen möglichen Länderspiel-Einsatz aufgrund einer Verletzung um.
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