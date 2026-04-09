ÖFB-Teamspieler verlängert Vertrag im Ausland

Beim 5:1-Sieg gegen Ghana in Wien feierte Florian Wiegele zuletzt sein Debüt im Nationalteam. Der 2,05 Meter große Tormann kam dabei zur Halbzeit für Alexander Schlager ins Spiel und musste ein Gegentor hinnehmen, bei dem er allerdings chancenlos war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK / MAX SLOVENCIK Florian Wiegele

Der 24-jährige Torhüter war davor nicht nur aufgrund seiner Größe aufgefallen. Beim viertägigen Trainingslager des ÖFB-Teams in Marbella machte der Steirer gute Figur und erarbeitete sich so erst seinen ersten Länderspieleinsatz, durch den er umso mehr auch international aufgefallen ist.

Nun ist aber geklärt, wie die Zukunft des Tormannes aussehen soll. Wiegele verlängerte seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Viktoria Pilsen bis 2029. Gut möglich, dass darin auch eine Ausstiegsklausel enthalten ist. Denn Torhütertypen wie der frühere Nachwuchsspieler von Sturm Graz sind auch in größeren Ligen gefragt.