Warum Österreichs Frauenteam gegen die Niederlande auf Altach setzt

Der Boden lässt die Hoffnung gedeihen. Nach dem 1:3 in den Niederlanden empfängt Österreich am Dienstag (18.15 Uhr/live ORF 1) in der Nations League die „Oranjes“ in Altach. Dort, wo man bisher zwei Mal gespielt und zwei Mal gewonnen hat. 2023 kamen gegen Portugal 4.800 Fans, 2024 gegen Polen 2.800, diesmal werden es wieder mehr als 2.000 sein. „Altach scheint ein guter Boden für uns zu sein, die Serie würden wir gerne fortsetzen“, meint Kapitänin Sarah Puntigam.