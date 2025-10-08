ÖFB-U17-Team: Die Stars plauderten mit ihren Nachfolgern

Das A-Team erhielt beim Abschlusstraining zum Match gegen San Marino Besuch von Österreichs U-17-Auswahl, die im November an der WM in Katar teilnimmt und sich am ÖFB-Campus auf die zwei finalen WM-Tests am Donnerstag und am Sonntag gegen Italien vorbereitet.

Dabei sprachen David Alaba, Alexander Schlager, Ralf Rangnick und Marko Arnautovic zu den Talenten, Alaba stand nicht nur für gute Tipps, sondern auch für Fotos zur Verfügung. „Es ist wichtig, dass wir etwas weiter geben können, weil wir alle selbst einmal dort waren“, so Alaba. „Mit der WM in Katar haben sie eine geile Aufgabe vor sich.“