ÖFB-U17-Team: Die Stars plauderten mit ihren Nachfolgern
Das A-Team erhielt beim Abschlusstraining zum Match gegen San Marino Besuch von Österreichs U-17-Auswahl, die im November an der WM in Katar teilnimmt und sich am ÖFB-Campus auf die zwei finalen WM-Tests am Donnerstag und am Sonntag gegen Italien vorbereitet.
Dabei sprachen David Alaba, Alexander Schlager, Ralf Rangnick und Marko Arnautovic zu den Talenten, Alaba stand nicht nur für gute Tipps, sondern auch für Fotos zur Verfügung. „Es ist wichtig, dass wir etwas weiter geben können, weil wir alle selbst einmal dort waren“, so Alaba. „Mit der WM in Katar haben sie eine geile Aufgabe vor sich.“
Teamchef Ralf Rangnick hatte von Sebastian Prödl, dem Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams, eine Anfrage für diesen Termin erhalten. „Es war selbstverständlich, dass wir das wahrnehmen wollen. Das ist die übernächste Generation an Nationalspielern.“
So hielt auch ÖFB-Ernährungsberater Martin Rinderer einen Vortrag, um den Talenten die neuesten Erkenntnisse auf diesem Gebiet näher zu bringen.
Für Teamchef Hermann Stadler ist es mittlerweile die zweite WM-Teilnahme mit einem Nachwuchsnationalteam nach dem Turnier 2013 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damals verabschiedete sich Österreich als Gruppenletzter. Diesmal trifft man auf Mali, Neuseeland und Saudi-Arabien.
Kommentare