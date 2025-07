ÖFB-Torhüter Lawal wechselte vom LASK nach Belgien

Beim von Thorsten Fink betreuten belgischen Tabellendritten der Saison 2024/25 unterschrieb Lawal einen Vertrag bis Sommer 2029 . Sein Kontrakt in Linz wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen, laut Medienberichten bringt der Transfer dem LASK 3,5 Mio. Euro ein.

„Genk ist ein großartiges Ziel vor allem für einen Torhüter wie mich. Mit Courtois, Casteels, Vandevoordt und Penders wurden hier in letzter Zeit große Torhüter ausgebildet“, erklärte Lawal auf der Webseite seines neuen Arbeitgebers. Er hoffe, dass er in die Fußstapfen der Erwähnten treten könne, so der einfache ÖFB-Teamspieler.