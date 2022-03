ÖFB-Star Alaba: "Das sind die Spiele, für die wir hart arbeiten"

Teamchef Franco Foda und Kapitän David Alaba beantworteten am Mittwochabend im Cardiff-City-Stadium Fragen über das bevorstehende WM-Play-off-Spiel gegen Wales am Donnerstag.

Foda sprach über …

… lange Serie der Waliser ohne Heimniederlage: Das ist so ähnlich wie damals in der EM-Qualifikation in Slowenien, die damals schon lange kein Heimspiel mehr verloren haben. Wir haben es damals geschafft dort zu gewinnen und wollen das auch diesmal tun. Wir sind gut vorbereitet.

… den Fokus der Spieler: Jeder weiß, worum es geht. Das merkt man an jeder einzelnen Aussage der Spieler bei den Presseterminen. Es wurden schon auch Einzelgespräche geführt. Mit Führungsspielern die dann auf dem Platz auch Verantwortung übernehmen. Wir werden auch noch in kleineren Gruppen Gespräche führen, man darf es aber auch nicht übertreiben. Wie gesagt: Jeder weiß, worum es hier geht.

… die Vorbereitung auf das Spiel: Es ist noch keinem Spieler gelungen, dass er sich für eine EM und WM qualifiziert. Wir sind sehr positiv. Wir hatten zwar nur eine kurze Vorbereitung, aber alles gemacht, was wir vorhatten. Daher gehe ich davon aus, dass wir gut vorbereitet sind.