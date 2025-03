Von Annerl bis Jauk: Wer aller ÖFB-Boss werden könnte

Tatsächlich gibt es neben Johannes Wutzlhofer und einer Reihe weiterer männlicher Kandidaten mit Brigitte Annerl auch erstmals eine Kandidatin. Die Unternehmerin aus Wien lässt Kinderwünsche wahr werden: Sie ist mit Arzneimitteln, die schnellere Spermien versprechen, reich geworden. Seit 2017 ist sie Präsidentin des TSV Hartberg. Als solche verfolgt sie die Spiele ihres Klubs erste Reihe fußfrei in der Nähe der Betreuerbank. Ob sie bald neben Ralf Rangnick Platz nimmt?

Bis Mitte März konnten Präsidiumsmitglieder beim Vorsitzenden des Wahlausschusses, dem Kärntner Martin Mutz, Vorschläge für die Kandidatur einbringen. Am Montag und Dienstag folgten Hearings der vorgeschlagenen Kandidaten bei Mutz und seinem Stellvertreter, Tirols Präsident Josef Geisler.

Ein alter Bekannter

Darunter erneut der schon seit Jahren als Kandidat gehandelte Selfmade-Millionär Roland Schmid, der 2021 bei einer Stichwahl dem burgenländischen Präsidenten Gerhard Milletich unterlegen war.

Vienna-Präsident Kurt Svoboda gibt sich nach wie vor bedeckt, hatte am Dienstag jedenfalls kein Hearing, weil er mit den Blau-Gelben einen offiziellen Termin hatte. Er wäre jedenfalls ein externer Kandidat mit sehr starkem Bezug zum Fußball und auch in die Wirtschaft – Svoboda ist Vorstandsmitglied der Uniqa. Mit der Vienna möchte er 2026 in die Bundesliga aufsteigen.