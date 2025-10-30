ÖFB-Cup: Auch Salzburg musste Überstunden machen

Der letzte Viertelfinalist im ÖFB-Cup steht fest - und heißt Salzburg. Der Favorit musste gegen die WSG Tirol aber lange zittern und setzte sich erst in der Verlängerung mit 3:1 durch. Unglaublich, aber wahr: Sechs der acht Achtelfinal-Partien im ÖFB-Cup gingen in die Verlängerung - das hat es noch nie gegeben.

Salzburg-Trainer Letsch setzte auf die gleiche Startelf wie zuletzt beim 3:0 gegen die Austria. Seine Mannschaft begann dominant, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Alajbegovic (17.) und Krätzig (30.) vergaben die besten Chancen. Und so kamen die Gäste besser in die Partie. Bei den Hausherren waren vor allem die teilweise stümperhaften Fehler beim Rausspielen auffällig - das sollte sich rächen. Frederiksen scheiterte noch an Schlager (64.), doch Lawrence machte es besser. Er traf nach einer Müller-Flanke zum 1:0, die Abwehr machte dabei keine gute Figur (69.).